Маленький "Поло" получил третий баллон для газа, а "Гольф" – новый полуторалитровый двигатель.

Хэтчбекам Volkswagen Polo TGI и Golf TGI, работающим на сжатом метане (CNG), улучшили характеристики.

Читайте также: Вместе со снегом с украинских дорог сошел асфальт: фото, видео

Прошлой осенью Skoda представила модернизированную Octavia G-TEC, ныне же об обновлении своих компактов объявил и Volkswagen.

Golf TGI нового образца получил дополнительный 23-литровый баллон для газа (общий объем равен 115 л), а также новый 1,5-литровый турбомотор вместо старого объемом 1,4 л. Новый мотор производит 130 лошадиных сил мощности, потребляя 3,5-3,6 кг газа на 100 км.

Пробег Golf TGI на одной заправке метаном вырос на 80 км – до 422. Интересно, что при этом объем бензобака был уменьшен, поэтому общий запас хода, возможно, даже снизился.

Меньший хэтчбек Polo TGI – оснащается 90-сильным трехцилиндровым турбомотором объемом 1 л старого образца, однако он также получил дополнительный баллон для газа на 16,5 л. Дополнительное топливо обеспечивает пятидверке запас хода до 368 км по методу проверки WLTP. Это на 60 км больше, чем ранее.

Также интересно: 18 секунд и вашу машину украли: видео