Маленький "Поло" отримав третій балон для газу, а "Гольф" – новий півторалітровий двигун.

Хетчбекам Volkswagen Polo TGI і Golf TGI, що працюють на стисненому метані (CNG), покращили характеристики.

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Минулої осені Skoda представила модернізовану Octavia G-TEC, нині ж про оновлення своїх компактів оголосив і Volkswagen.

Golf TGI нового зразка отримав додатковий 23-літровий балон для газу (загальний обсяг дорівнює 115 л), а також новий 1,5-літровий турбомотор замість старого об'ємом 1,4 л. Новий мотор продукує 130 кінських сил потужності, споживаючи 3,5-3,6 кг газу на 100 км.

Пробіг Golf TGI на одній заправці метаном виріс на 80 км – до 422. Цікаво, що при цьому обсяг бензобака був зменшений, тож загальний запас ходу, можливо, навіть знизився.

Менших хетчбек – Polo TGI – оснащується 90-сильним трициліндровим турбодвигуном об'ємом 1 л старого зразка, однак він також отримав додатковий балон для газу на 16,5 л. Додаткове пальне забезпечує п’ятидверці запас ходу до 368 км за методом перевірки WLTP. Це на 60 км більше, ніж раніше.

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