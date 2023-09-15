В рейтинге активного использования общественного транспорта для поездок на работу и учебу оказались как раз не бедные страны, как ожидалось, а государства с устойчивой и развитой экономикой.

По оценке аналитиков признанного Центра исследований Statista, самый большой процент сторонников общественного транспорта зафиксирован в Южной Корее. Там на работу, обучение и по делам ездит автобусами и пригородными поездами 41 процент жителей. При этом страна считается одним из мировых лидеров по выпуску легковых автомобилей.

В Польше этот показатель меньше, там 39 процентов населения для утренних и вечерних поездок на работу, обучение и обратно пользуется общественным транспортом.

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В список лидеров вошли Австрия и Швейцария. Они между собой поделили третье место условного пьедестала, набрав 34 процента. Швеция и Мексика также имеют поровну – 33%, а Испания – 31%.

В списке проведенного в 21 стране опроса Германия оказалась на восьмом месте. Там 27 процентов населения пользуется общественным транспортом.

Мэрии мегаполисов делают при въезде в город перехватывающие парковки и просят автомобилистов пересаживаться на общественный транспорт – логистика пассажиров более результативна. Фото: depositphotos.com

А вот в США общественный транспорт популярностью не отличается. Там для поездок на работу, обучение этой услугой пользуется всего 13 процентов населения. Местные жители всех возрастных категорий предпочитают свой автомобиль, начиная со студенческого возраста.

Низкий процент пользователей автобусов и пригородных поездов отмечен в Нидерландах, где всего 19 процентов людей пользуются услугами общественного транспорта. Но там дело не в том, что этот транспорт не уважают, а в массовом использовании велосипедов – страна велосипедов. Здесь на 17 миллионов жителей приходится 23 миллиона велосипедов.