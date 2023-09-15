У рейтингу найактивнішого використання громадського транспорту для поїздок на роботу та навчання виявилися якраз не бідні країни, як очікувалося, а держави зі сталою і розвиненою економікою.

За оцінкою аналітиків визнаного Центру досліджень Statista, найбільший відсоток прихильників громадського транспорту зафіксовано у Південній Кореї. Там на роботу, навчання та по справах їздить автобусами і приміськими потягами 41 відсоток жителів. При цьому країна вважається одним із світових лідерів у випуску легкових автомобілів.

У Польщі цей показник менший, там 39 відсотків населення для вранішніх та вечірніх поїздок на роботу, навчання і назад користується громадським транспортом.

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У список лідерів також увійшли Австрія та Швейцарія. Вони між собою поділили третю сходинку умовного п’єдесталу, набравши 34 відсотки. Швеція та Мексика також мають порівну – 33 відсотка, а Іспанія – 31 відсоток.

У списку проведеного в 21 країні опитування Німеччина опинилася на восьмому місці. Там 27 процентів населення користується громадським транспортом.

Мерії мегаполісів роблять при в’їзді в місто перехоплюючі парковки та просять автомобілістів пересідати на громадський транспорт – логістика пасажирів результативніша. Фото: depositphotos.com

А ось у США громадський транспорт популярністю не відзначається. Там для поїздок на роботу, навчання цією послугою користується лише 13 відсотків населення. Місцеві жителі усіх вікових категорій надають перевагу власному автомобілю, починаючи зі студентського віку.

Низький процент користувачів автобусів та приміських поїздів зафіксовано у Нідерландах, де всього 19 відсотків людей користуються послугами громадського транспорту. Але там справа не в тому, що цей транспорт не в повазі, а в масовому використанні велосипедів – це країна велосипедів. Тут на 17 мільйонів жителів припадає 23 мільйони велосипедів.