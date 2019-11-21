Семь долгих лет ожидания всплывают сегодня вместе с анонсом электрического супер-пикапа. Илон Маск наконец назначил время начала презентации.

Босс Tesla Илон Маск за несколько часов представит полностью электрический пикап Cybertruck – шестую модель автопроизводителя с момента основания в 2003 году. Если вы не один из счастливчиков, которые получили персональное приглашение на презентацию, присоединяйтесь к онлайн трансляции с нами.

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Сейчас о Cybertruck известно не много: несколько коротких, но содержательных заявлений и комментариев Илона Маска, шпионский снимок логотипа, который раскрыл название и единственный официальный тизер – вот и все, что просочилось в СМИ к этому времени.

Из зашифрованных посланий Маска известно, что пикап будет “ни на что не похож”, будет иметь футуристический вид, будто из фильма Blade Runner и ценник “ниже 50 тысяч долларов”. А еще основатель компании назвал пикап своим фаворитом среди всех моделей Tesla, включая и те, над которыми фирма еще работает.

Cybertruck Unveil starts at 8



Stay tuned for livestream pic.twitter.com/zrbsoKKLd7 — Tesla (@Tesla) 21 ноября 2019 г.

Как и прошлые презентации Tesla, прямое включение из Калифорнии будет вестись на веб-странице Tesla. Мероприятие начнется возле офиса SpaceX в 20:00 по местному времени – или в 6:00 по киевскому. Также трансляция будет вестись на официальных страницах марки в Twitter и YouTube.

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