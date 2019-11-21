Сім довгих років очікування спливають сьогодні разом з дебютом електричного супер-пікапа. ілон Маск нарешті призначив час початку презентації.

Бос Tesla Ілон Маск за кілька годин представить повністю електричний пікап Cybertruck – шосту модель автовиробника з моменту заснування в 2003 році. Якщо ви не один зі щасливчиків, які отримали персональне запрошення на презентацію, приєднуйтесь до онлайн трансляції з нами.

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Наразі про Cybertruck відомо не багато: кілька коротких, але змістовних заяв та коментарів Ілона Маска, шпигунський знімок логотипу, який розкрив і назву та єдиний офіційний тізер – ось і все, що просочилось у ЗМІ до цього часу.

З зашифрованих послань Маска відомо, що пікап буде “ні на що не схожий”, матиме футуристичний вигляд, наче з фільму Blade Runner і цінник “нижче 50 тисяч доларів”. А ще засновник компанії назвав пікап своїм фаворитом серед усіх моделей Tesla, включаючи й ті, над якими фірма ще працює.

Cybertruck Unveil starts at 8



Stay tuned for livestream pic.twitter.com/zrbsoKKLd7 — Tesla (@Tesla) 21 ноября 2019 г.



Як і минулі презентації Tesla, пряме включення з Каліфорнії вестиметься на веб-сторінці Tesla. Захід розпочнеться поблизу офісу SpaceX о 20:00 за місцевим часом – або о 6:00 за київським. Також трансляція вестиметься на офіційних сторінках марки у Twitter та YouTube.

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