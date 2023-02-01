6 февраля в Китае начинается предпродажа небольшого электромобильчика ценой от 5 900 долларов.

Помните автомобиль А-класса Geely Panda, продававшийся в Украине лет 15 назад? Да, вот, забудьте: новая Geely Panda Mini EV не имеет с ней ничего общего. Кроме названия, конечно.

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Panda Mini EV – это четырехместный микровен. У него две версии: с пробегом до 120 км и до 200 км на одном заряде. Конечно, эти цифры "китайские”: вряд ли они достоверны.

А вот цена в Китае известна – от 40 000 до 60 000 юаней (это примерно 5 900 – 8 800 долларов США) в зависимости от комплектации. Официальная дата запуска этого автомобиля запланирована на 6 февраля.

Внешний дизайн Geely Panda Mini EV напоминает милого мишку панду. Panda Mini EV имеет два ряда для четырех невысоких людей. Длина, ширина и высота кузова 3065/1522/1600 мм, колесная база 2015 мм.

Электродвигатель Panda Mini EV оснащен аккумуляторами LFP от Guoxuan Hi-Tech. Максимальная скорость движения может достигать 100 км/ч. Кроме того, длинная версия оснащена передним двигателем мощностью 30 кВт (41 л.с.) и поддерживает быструю зарядку постоянного тока мощностью 22 кВт, которая может заряжать от 30 до 80% за 30 минут.

Автомобиль оснащен 9,2-дюймовой ЖК-панелью приборов и 8-дюймовым ЖК-экраном центрального управления, поддерживающим интеллектуальное распознавание голоса. У этой модели есть подушка безопасности водителя, интерфейс детского кресла, сигнализация давления в шинах, электронный центральный замок, электростеклоподъемники, камера заднего вида и парковочный радар. Panda Mini EV имеет кузов, сваренный лазером, в нем использована высокопрочная сталь и боковая стальная балка против соприкосновения.