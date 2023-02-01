6 лютого у Китаї починається передпродаж невеличкого електромобільчика ціною від 5 900 доларів.

Пам’ятаєте автомобіль А-класу Geely Panda, який продавався в Україні років 15 тому? Так, от, забудьте: нова Geely Panda Mini EV не має з нею нічого спільного. Окрім назви, звичайно.

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Panda Mini EV — це чотиримісний мікровен. Він має дві версії: з пробігом до 120 км та до 200 км на одному заряді. Звичайно, ці цифри “китайські!: навряд чи вони достовірні.

А от ціна в Китаї відома – від 40 000 до 60 000 юанів (це приблизно 5 900 – 8 800 доларів США) в залежності від комплектації. Офіційна дата запуску цього автомобіля запланована на 6 лютого.

Зовнішній дизайн Geely Panda Mini EV нагадує милого ведмедика панду. Panda Mini EV має два ряди для чотирьох невисоких людей. Довжина, ширина і висота кузова 3065/1522/1600 мм, колісна база 2015 мм.

Електродвигун Panda Mini EV оснащений акумуляторами LFP від Guoxuan Hi-Tech. Максимальна швидкість руху може досягати 100 км/год. Крім того, довготривала версія оснащена переднім двигуном потужністю 30 кВт (41 к.с.) і підтримує швидку зарядку постійного струму потужністю 22 кВт, яка може заряджати від 30% до 80% за 30 хвилин.

Автомобіль оснащений 9,2-дюймовою РК-панеллю приладів і 8-дюймовим РК-екраном центрального керування, який підтримує інтелектуальне розпізнавання голосу. Ця модель має подушку безпеки водія, інтерфейс дитячого крісла, сигналізацію тиску в шинах, електронний центральний замок, електросклопідйомники, камеру заднього виду та паркувальний радар. Panda Mini EV має кузов, зварений лазером, в ньому використана високоміцна сталь та бокова сталева балка проти зіткнення.