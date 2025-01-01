Geely увеличила продажи на 47% за полгода

В І полугодии 2025 года Geely Automobile реализовала 1 409 180 авто, сообщили в Укравтопроме, который ссылается на данные компании.

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Это на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и самый высокий шестимесячный объем в истории компании.

Транспортные средства на новых источниках энергии (NEV), в том числе под брендами Geely, Lynk & Co и Zeekr, составили 725 151 ед., что на 126% больше, чем в предыдущем году, благодаря чему уровень проникновения NEV превысил 52%.

Вдохновленная такими высокими показателями, компания повысила целевой показатель продаж на 2025 г. с 2,71 млн до 3 млн ед.

В этом году Geely планирует запустить девять новых моделей NEV: четыре под брендом Galaxy, три от Zeekr, и две от Lynk & Co.