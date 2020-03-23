Американский концерн предложил покупателям беспроцентную рассрочку сроком на семь лет.

Каждая компания ищет собственные методы противодействия кризису в бизнесе, возникшему из-за коронавируса. General Motors, например, предлагает беспроцентную рассрочку на свои автомобили сроком на 84 месяца, причем с четырехмесячными кредитными каникулами.

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Беспроцентное кредитование предлагается не для всей гаммы марок и моделей General Motors: акция распространяется только на наиболее популярные модели Chevrolet, GMC и Buick 2019 модельного года. А для покупателей кроссоверов премиальной марки Cadillac беспроцентный кредит доступен не на семь, а на пять лет.

В то же время распространены кроссоверы, пикапы и седаны в средних вариантах оснащения, например, Chevrolet Blazer, Trax, Colorado, Silverado 1500, Equinox, Malibu, Impala, Spark и Sonic включены в программу беспроцентного кредита, также можно купить в рассрочку спорткары Camaro и Corvette предыдущего поколения C7, базовую комплектацию нового Corvette C8.

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