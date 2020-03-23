Американський концерн запропонував покупцям безпроцентну розстрочку строком на сім років.

Кожна компанія сьогодні шукає власні методи протидії кризі у бізнесі, що виникла через коронавірус. General Motors, наприклад, пропонує безвідсоткову розстрочку на свої автомобілі строком на 84 місяці, причому з чотиримісячними кредитними канікулами.

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Безвідсоткове кредитування пропонується не для всієї гами марок та моделей General Motors: акція поширюється тільки на найбільш популярні моделі Chevrolet, GMC та Buick 2019 модельного року. А для покупців кросоверів преміальної марки Cadillac безвідсотковий кредит доступний не на сім, а на п'ять років.



У той же час поширені кросовери, пікапи і седани в середніх варіантах оснащення, наприклад, Chevrolet Blazer, Trax, Colorado, Silverado 1500, Equinox, Malibu, Impala, Spark і Sonic включені в програму безвідсоткового кредиту, також можна купити в розстрочку спорткари Camaro і Corvette попереднього покоління C7, базову комплектацію нового Corvette C8.

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