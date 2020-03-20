Перейматись фінансовими проблемами, коли усі довкола більше хвилюються за здоров'я та життя – можливо, й дивно, але не погано. Тому що пандемія обов'язково матиме економічні наслідки.

Усього два місяці знадобилось екологічній катастрофі для того, аби перевернути світову економіку. Падіння продажів автомобілів, у часи боротьби з коронавірусом, здається, має логічне пояснення, та важливо зрозуміти, як нинішня ситуація позничиться на найближчому майбутньому і які висновки можна зробити вже зараз.

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В автомобільній промисловості США та Європи зайнято понад 24 мільйони людей, включаючи постачальників автокомпонентів, виробників і дилерів автомобілів тощо. Автомобільна промисловість Британії щорічно заповнює близько 15 відсотків державної казни. Хоча залежність від автоіндустрії в інших державах, як і в Україні, не така висока, більшість європейських країн вже відчула на собі перші економічні наслідки вірусної кризи, а для решти це неминуче.

З іншого боку, епіцентр епідемії – китайський мегаполіс Ухань, вчора оголосив про те, що нових випадків інфікування грипом не зафіксовано. Це перша гарна звістка від початку епідемії, хоча про вихід з кризи говорити ще зарано.

Китай першим почав закривати великі виробництва на карантин. Такі ж обмеження торкнулись закладів торгівлі. Люди залишались вдома. Не дивно, що реєстрація нових автомобілів у країні протягом лютого різко скоротилась. Та якщо на початок лютого було зафіксовано скорочення реєстрацій на 92%, до вже на початок березня крива пішла вгору і зупинилась на мінус 81,7%. Протягом 15 перших днів березня було зареєстровано на 47% менше машин, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто, ринок на півдорозі до одужання.

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Як це вдалось? Перший і головний момент – робота не припинялась. Дистанційно, з численними обмеженнями, в меншій кількості, але автовиробники вели діяльність. Багато з них використали підвищену активність користувачів в Інтернет для розширення пропозицій на замовлення товарів онлайн.



Кількість продажів авто в Інтернеті зросла від кількох сотень до тисяч і тисяч. Це звучить очевидно, але продавці чекали, коли канали продажів в Інтернеті дійсно почнуть працювати і тепер вони працюватимуть навіть після того, як справи налагодяться. Разом з тим, знайдуть більше клієнтів фірми з доставки товарів, безпілотники і дрони.

Таким чином гнучкість і вміння пристосовуватись до змін у всьому, від ланцюга поставок до нових умов роботи, є ще одним антидотом проти кризи.

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