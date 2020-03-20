Переживать из-за финансовых проблем, когда все вокруг больше волнуются за здоровье и жизнь - возможно, и странно, но не плохо. Потому что пандемия обязательно будет иметь экономические последствия.

Всего два месяца понадобилось экологической катастрофы для того, чтобы перевернуть мировую экономику. Падение продаж автомобилей, во времена борьбы с коронавирусом, кажется, имеет логическое объяснение, и важно понять, как нынешняя ситуация позничиться в обозримом будущем и какие выводы можно сделать уже сейчас.

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В автомобильной промышленности США и Европы занято более 24 миллионов человек, включая поставщиков автокомпонентов, производителей и дилеров автомобилей и др. Автомобильная промышленность Великобритании ежегодно наполняет около 15 процентов государственной казны. Хотя зависимость от автоиндустрии в других государствах, как и в Украине, не так высока, большинство европейских стран уже ощутило на себе первые экономические последствия вирусной кризиса, а для остальных это неизбежно.

С другой стороны, эпицентр эпидемии – китайский мегаполис Ухань, вчера объявил о том, что новых случаев инфицирования гриппом не зафиксировано. Это первая хорошая весть с начала эпидемии, хотя о выходе из кризиса говорить еще рано.

Китай первым начал закрывать крупные производства на карантин. Такие же ограничения коснулись предприятий торговли. Люди оставались дома. Неудивительно, что регистрация новых автомобилей в стране в течение февраля резко сократилась. Но если на начало февраля было зафиксировано сокращение регистраций на 92%, до уже на начало марта кривая пошла вверх и остановилась на минус 81,7%. В течение 15 первых дней марта было зарегистрировано на 47% меньше машин, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, рынок на полпути к выздоровлению.

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Как это удалось? Первый и главный момент – работа не прекращалась. Дистанционно, с многочисленными ограничениями, в меньшем количестве, но автопроизводители вели деятельность. Многие из них использовали повышенную активность пользователей в Интернет для расширения предложений по заказу товаров онлайн.

Количество продаж автомобилей в Интернете выросло от нескольких сотен до тысяч и тысяч. Это звучит очевидно, но продавцы ждали, когда каналы продаж в Интернете действительно начнут работать и теперь они будут работать даже после того, как дела наладятся. Вместе с тем, найдут больше клиентов фирмы по доставке товаров, беспилотники и дроны.

Таким образом гибкость и умение приспосабливаться к изменениям во всем, от цепи поставок до новых условий работы, является еще одним антидотом против кризиса.

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