Концерн General Motors взял на себя обязательство к 2040 году стать полностью углеродно-нейтральным, то есть перестать выпускать машины, работающие на ископаемом топливе, а также перевести все свои предприятия на работу от возобновляемых источников энергии.

Уже к 2035 году все легкие коммерческие транспортные средства от GM будут исключительно электрическими. Под это определение попадают пикапы, а также фургоны. Стоит предположить, что тяжелые внедорожники также станут исключительно электрическими, так как они построены на тех же платформах, что и пикапы.

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Собственно, электрическая архитектура для пикапов и фургонов у GM уже есть. В 2021 году компания начинает производство электромобиля Hummer, а также почтовой машины BrightDrop EV600. Иными словами, технически переход на производство исключительно электромобилей можно осуществить и раньше. Этот факт уже вызвал критику в сторону концерна от эко-активистов. Как отмечает канадское издание Electrek.co, GM прекратит выпуск бензиновых пикапов как раз к тому времени, когда из-за глобального потепления Флорида уже утонет.

В краткосрочной перспективе GM обещает выпустить 30 новых электромобилей к середине десятилетия. В 2025 году 40% всего большего ряда концерна будет полностью электрифицирована. На выполнение плана концерн потратит 27 миллиардов долларов. Еще год назад в электромобили собирались вложить только 20 миллиардов.