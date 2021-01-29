Концерн General Motors взяв на себе зобов'язання до 2040 року стати повністю вуглецево-нейтральним, тобто перестати випускати машини, що працюють на викопному паливі, а також перевести всі свої підприємства на роботу від поновлюваних джерел енергії.

Вже до 2035 року всі легкі комерційні транспортні засоби від GM будуть виключно електричними. Під це визначення потрапляють пікапи, а також фургони. Варто припустити, що важкі позашляховики також стануть виключно електричними, так як вони побудовані на тих же платформах, що і пікапи.

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Власне, електрична архітектура для пікапів і фургонів у GM вже є. У 2021 році компанія починає виробництво електромобіля Hummer, а також поштової машини BrightDrop EV600. Іншими словами, технічно перехід на виробництво виключно електромобілів можна здійснити і раніше. Цей факт уже викликав критику в бік концерну від еко-активістів. Як зазначає канадське видання Electrek.co, GM припинить випуск бензинових пікапів якраз на той час, коли з-за глобального потепління Флорида вже потоне.

У близькотерміновій перспективі, GM обіцяє випустити 30 нових електромобілів до середини десятиліття. В 2025 році 40% всього більшого ряду концерну буде повністю електрифікована. На виконання плану концерн витратить 27 мільярдів доларів. Ще рік тому в електромобілі збиралися вкласти тільки 20 мільярдів.