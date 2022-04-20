Американский автомобилестроительный концерн General Motors (GM) уходит из России – компания уже разослала дилерам сообщения о прекращении поставок автомобилей, а также увольняет сотрудников российского офиса.

Таким образом, General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала военных действий на Украине, пишет российский "Коммерсантъ".

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Издание отмечает, что 11 марта США запретили экспорт "роскошных автомобилей" в РФ. После того, как GM свернул производство в России в 2015 году после оккупации Крыма, концерн поставлял из США только дорогие модели Chevrolet и Cadillac. За первые три месяца в РФ было продано 266 машин Chevrolet и 162 автомобиля Cadillac.

По данным источников издания на российском рынке, в последние недели GM ждал разъяснений от американского регулятора, а после их получения фактически прекращает работу в РФ.

Массовые модели Chevrolet изготавливались по лицензии GM в Узбекистане. При этом UzAuto приостановила экспорт машин Chevrolet в РФ с 9 марта.

По словам собеседников среди российских дилеров, которые получили сообщение от GM, им не будут компенсировать инвестиции в дилерские центры, хотя совсем недавно салоны переделывались под новые требования импортера.

Один из них уточнил, что в 2015 году, когда GM сворачивал производство в РФ, эти затраты дилерам частично компенсировались. Источник издания говорит, что в целом инвестиции в дилерские центры давно уже окупились, но если переработка салонов осуществлялась недавно, то "это действительно серьезно".