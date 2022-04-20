Американський автомобілебудівний концерн General Motors (GM) йде з Росії – компанія вже розіслала дилерам повідомлення про припинення постачання автомобілів, а також звільняє співробітників російського офісу.

Таким чином, General Motors стане першим іноземним автоконцерном, який остаточно піде з Росії після початку воєнних дій в Україні, пише російський "Коммерсант".

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Видання зазначає, що 11 березня США заборонили експорт "розкішних автомобілів" в РФ. Після того, як GM згорнув виробництво в Росії в 2015 році після окупації Криму, концерн постачав зі США лише дорогі моделі Chevrolet та Cadillac. За перші три місяці в РФ було продано 266 машин Chevrolet та 162 автомобілі Cadillac.

За даними джерел видання на російському ринку, в останні тижні GM чекав роз'яснень від американського регулятора, а після їх отримання фактично припиняє роботу у РФ.

Масові моделі Chevrolet виготовлялися за ліцензією GM в Узбекистані. При цьому UzAuto призупинила експорт машин Chevrolet до РФ з 9 березня.

За словами співрозмовників серед російських дилерів, які отримали повідомлення від GM, їм не компенсуватимуть інвестиції у дилерські центри, хоча зовсім недавно салони перероблялися під нові вимоги імпортера.

Один із них уточнив, що у 2015 році, коли GM згортав виробництво в РФ, ці витрати дилерам частково компенсувалися. Джерело видання каже, що в цілому інвестиції в дилерські центри давно вже окупилися, але якщо переробка салонів здійснювалася нещодавно, то "це справді серйозно".