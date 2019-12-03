Уже известно, что производство новинки началось, а в продаже кроссовер появится в начале следующего года.

Люксовая марка южнокорейского автопроизводителя готовится к дебюту своего первого серийного внедорожника. Пара фотографий рекламной фотосессии Genesis GV80 попала в Сеть.

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Образец Genesis GV80 без камуфляжа в первый раз попал на фото, что позволило оценить изменения, которые он получил на пути от концепта 2017 года до конвейерной версии. Кроссовер сохранил пятиконечную радиаторную решетку с ромбовидным сечением, двухъярусную оптику, капот с U-образной штамповкой и характерную форму бампера.

Дизайн интерьера также уже не секрет. Genesis GV80 получил двуспицевый руль с россыпью клавиш на нем, развлекательный комплекс с широкоформатным 14,5-дюймовым экраном и виртуальную панель с несколькими вариантами отображения приборов. Управление климатической установкой и автоматической трансмиссией осуществляется с помощью "шайб" на центральном тоннеле, а информация о внутренней атмосфере салона выводится на отдельный дисплей. В отделке салона используются натуральная кожа, алькантара, дерево и алюминий.

Фото: шпионские снимки, рендер и официальный концепт Genesis GV80 / genesisoffreehold, @allcarnews, Hyundai

По предварительной информации, базовая версия Genesis GV80 получит 2,5-литровый турбомотор мощностью 280-300 лошадиных сил, заднеприводную трансмиссию и пятиместное компоновки салона. За доплату количество мест можно будет увеличить до шести или семи, а полноприводная трансмиссия будет доступна на более дорогих версиях модели с 3-литровым дизелем и 3,5-литровым 380-сильным бензиновым V6.

Главными конкурентами Genesis GV80 станут такие кроссоверы, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Официальный дебют GV80 запланирован на декабрь этого года, а рыночный – на начало следующего. Известно, что новинка появится сначала на внутреннем рынке, а чуть позже и за пределами Южной Кореи.

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