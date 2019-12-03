Вже відомо, що виробництво новинки стартувало, а у продажу кросовер з'явиться на початку наступного року.

Люксова марка південнокорейського автовиробника готується до дебюту свого першого серійного позашляховика. Пара світлин з рекламної фотосесії Genesis GV80 потрапила в Мережу.

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Незакамуфлірованний зразок Genesis GV80 впереше потрапив на фото, що дозволило оцінити зміни, яких він зазнав на шляху від концепта 2017 року до конвеєрної версії. Кросовер зберіг п'ятикутну радіаторну решітку з ромбоподібним перетином, двоярусну оптику, капот з U-подібною виштумповкою та характерну форму бампера.

Дизайн інтер'єру також вже не є таємницею. Genesis GV80 отримав двоспецеве кермо з розсипом клавіш на ньому, розважальний комплекс з широкоформатним 14,5-дюймовим екраном та віртуальну панель з кількома варіантами відображення приладів. Управління кліматичною установкою і автоматичною трансмісією здійснюється за допомогою “шайб” на центральному тунелі, а інформація про внутрішню атмосферу салону виводиться на окремий дисплей. В оздобленні салону використовуються натуральна шкіра, алькантара, дерево та алюміній.

Фото: шпигунські знімки, рендер та офіційний концепт Genesis GV80 / genesisoffreehold, @allcarnews, Hyundai

За попередньою інформацією, базова версія Genesis GV80 отримає 2,5-літровий турбомотор потужністю у 280-300 кінських сил, задньопривідну трансмісію та п'ятимісне компонування салону. За доплату кількість місць можна буде збільшити до шести або семи, а повнопривідна трансмісія буде доступна на дорожчих версіях моделі з 3-літровим дизелем та 3,5-літровим 380-сильним бензиновим V6.

Головними конкурентами Genesis GV80 стануть такі кросовери, як BMW X5 та Mercedes-Benz GLE. Офіційний дебют GV80 запланований на грудень цього року, а ринковий – на початок наступного. Відомо, що новинка з’явиться спершу на домашньому ринку, а трохи пізніше і за межами Південної Кореї.

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