Окончательное решение о поставках современного вооружения для Украины должен принять канцлер Германии Олаф Шольц.

Федеральное правительство Германии получило заявку от концерна Rheinmetall на экспорт в Украину 88 танков Leopard 1A5. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на полученные журналистами документы.

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Правительство Украины 14 апреля получило предложение от Rheinmetall относительно танков Leopard, которые находятся на хранении, уточняют в издании. Предложение предусматривает ремонт танков в Германии. Также Rheinmetall готов за 8 недель обучить 32 украинских военных.

Как следует из документов, первая партия из 22 основных боевых танков может быть поставлена в течение шести – восьми недель, а оставшиеся 66 танков доставят постепенно к концу 2023 года. К танкам Rheinmetall предлагает небольшое количество боеприпасов – 3 500.

Одобрить заявку должен Федеральный Совет безопасности, состоящий из представителей всех министерств, которые занимаются экспортом вооружений. Совет возглавляет канцлер Германии Олаф Шольц.

“За Шольцем де-факто остается последнее слово в вопросах экспорта оружия из Германии. Пока Шольц не дал согласия на прямые поставки тяжелого вооружения в Украину”, – пишет Die Welt.