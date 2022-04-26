Остаточне рішення про постачання сучасного озброєння для України має ухвалити канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Федеральний уряд Німеччини отримав заявку від концерну Rheinmetall на експорт в Україну 88 танків Leopard 1A5. Про це пише німецьке видання Die Welt із посиланням на отримані журналістами документи.

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Уряд України 14 квітня отримав пропозицію від Rheinmetall щодо танків Leopard, які перебувають на зберіганні, уточнюють у виданні. Пропозиція передбачає ремонт танків у Німеччині. Також Rheinmetall готовий за 8 тижнів навчити 32 українських військових.

Як випливає з документів, перша партія з 22 основних бойових танків може бути поставлена протягом шести-восьми тижнів, а решту 66 танків доправлять поступово до кінця 2023 року. До танків Rheinmetall пропонує невелику кількість боєприпасів – 3500.

Схвалити заявку має Федеральна рада безпеки, що складається з представників усіх міністерств, які займаються експортом озброєнь. Раду очолює канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"За Шольцем де-факто залишається останнє слово у питаннях експорту зброї з Німеччини. Поки що Шольц не дав згоди на пряме постачання важкого озброєння в Україну", – пише Die Welt.