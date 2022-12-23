«Зеленые» организации США провели собственное исследование и выяснили, что гибридные авто на практике тратят гораздо больше топлива, чем считалось до этого.

Согласно новому анализу данных, проведенному Международным советом по экологически чистому транспорту, той же группой, которая устроила скандал с дизельгейтом Volkswagen, подключаемые к электросети гибриды потребляют гораздо больше горючего, чем учитывают регуляторные органы.

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ICCT проанализировала данные как от программы, которая помогает водителям отслеживать эффективность топлива, так и от Калифорнийского бюро ремонта автомобилей (BAR). Затем они сравнили эти данные с оценками регуляторных органов и обнаружили, что PHEV ездят на электроэнергии не так часто, как предполагало EPA.

Данные показали, что PHEV тратят на 26-56% меньше времени в режиме полностью электрического привода и потребляют на 42-67% больше топлива, чем предполагает маркировка EPA.

Руководитель исследования Аарон Изенштадт показал таблицу «лучших» и «худших» моделей PHEV. Он подчеркнул, что чаще всего электроприводом пользуются водители BMW i3 и Chevrolet Volt. В то же время владельцы гибридных Range Rover и Panamera почти никогда не подключались к электросети.

По результатам исследования "зеленые" будут рекомендовать властям США и отдельных штатов пересмотреть льготные условия для гибридных авто.