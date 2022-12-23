«Зелені» організації США провели власне дослідження та з’ясували, шо гібридні авто на практиці витрачають набагато більше пального, ніж вважалось до цього.

Згідно з новим аналізом даних, проведеним Міжнародною радою з екологічно чистого транспорту (тією ж групою, яка вчинила скандал із дизельгейтом Volkswagen), гібриди, що підключаються до електромережі, споживають набагато більше пального, ніж враховують регуляторні органи.

Читайте також: Якими темпами Європа переходить на гібриди та електромобілі: інфографіка

ICCT проаналізувала дані від програми, яка допомагає водіям відстежувати ефективність палива, так і від Каліфорнійського бюро ремонту автомобілів (BAR). Потім вони порівняли ці дані з оцінками регуляторних органів і виявили, що PHEV їздять на електроенергії не так часто, як припускало EPA.

Дані показали, що PHEV витрачають на 26-56% менше часу в режимі повністю електричного приводу і споживають на 42-67% більше палива, ніж передбачає маркування EPA.

Керівник дослідження Аарон Ізенштадт показав таблицю «найкращих» і «найгірших» моделей PHEV. Він підкреслив що найчастіше електроприводом користуються водії BMW i3 і Chevrolet Volt. У той же час власники гібридних Range Rover і Panamera, майже ніколи не підключалися до електромережі.

За результатами дослідження «зелені» будуть рекомендувати владі США та окремих штатів переглянути пільгові умови для гібридних авто.