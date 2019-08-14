Смертельно опасные насекомые атакуют человека прямо в лицо. Без защитной маски пережить такое невозможно.

Вы бы сели в машину с целой колонией гигантских ос? Даже с защитным костюмом это кажется плохой идеей, однако ребята на этом видео – профи своего дела и с ними в кадре все выглядит не так уж и страшно.

Также интересно: Toyota внедряет систему, что спасет тех, кто путает педали

Осы, водящиеся на юге США, отличаются размером. А судя по этому видео – высокой агрессивностью и пониманием того, как эффективно атаковать человека.

На видео ниже можно увидеть огромное осиное гнездо внутри Chevrolet Malibu. Автомобиль простоял на улице больше года, пока владелец находился за границей. Он сначала подумал, что в машине поселились пчелы, с чем и позвонил в службу Stinger Exterminating. Однако он ошибся, поскольку территорию прибрали к лапкам очень опасные шершни.

Одно насекомое не способно причинить вред человеку, но когда осы атакуют роем, их яда хватает, чтобы парализовать дыхательные пути и убить человека.

Смотрите также: Девушка использует встроенный в руку микрочип для бесключевого доступа в свой электрокар (видео)