Смертельно небезпечні комахи атакують людину прямо в обличчя. Без захисної маски пережити таке неможливо.

Ви б сіли в машину з цілою колонією велетенських ос? Навіть із захисним костюмом це здається поганою ідеєю, однак хлопці на цьому відео – профі своєї справи і з ними в кадрі усе виглядає не так вже й страшно.

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Оси, що водяться на півдні США, відрізняються розміром. А судячи з цього відео – високою агресивністю та розумінням того, як ефективно атакувати людину.



На відео нижче можна побачити величезне осине гніздо всередині Chevrolet Malibu. Автомобіль простояв надворі більше року, доки власник знаходився за кордоном. Він спочатку подумав, що в машині оселились бджоли, з чим і зателефонував до служби Stinger Exterminating. Однак він помилився, оскільки територію прибрали до лапок дуже небезпечні шершні.



Сама комаха не здатна заподіяти шкоди людині, так коли оси атакують роєм, їхнього яду вистачає, аби паралізувати дихальні шляхи та вбити людину.

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