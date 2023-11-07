Один из когда-либо созданных самых дорогих электромобилей сошел со сборочного конвейера в Италии и отправился в Японию соблазнять поклонников комфорта и скорости.

Японская компания Aspark Co заказала производство ограниченной партии гиперкара Owl на мощностях завода Manifattura Automobili Torino.

Автомобиль за несколько миллионов долларов теперь будет демонстрироваться японским потребителям в выставочном зале Кита-ку – одного из главных коммерческих центров Осаки в рамках эксклюзивного мероприятия для потенциальных клиентов из Японии и Азии. В этом мегаполисе, кстати, расположен головной офис Aspark Co.

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Один из самых быстрых и дорогих электромобилей Owl будет доступен в двух разных версиях. Оба варианта совмещают два постулата – комфорт и скорость. Гиперкар оснащен "четырьмя мощными электродвигателями, которые когда-либо создавались". Они в сочетании усилий производят 1980 л.с. (1456 кВт) и 1920 Нм крутящего момента. Батарея обеспечивает 400-километровый запас хода.

EV может разгоняться до 60 миль/час (96,5 км/ч) за 1,72 секунды и имеет максимальную скорость 413 км/ч, благодаря чему экспериментальный Aspark Owl может похвастаться двумя рекордами Гиннесса, зафиксированными в Великобритании прошлым летом.

Один из самых дорогих в мире предсерийных электромобилей прибыл в Японию в преддверии ограниченного производства. Фото: Aspark

Стоимость Owl начинается с 2,9 миллиона евро (3,1 миллиона долларов). Однако это еще дешево по отношению к версии с полностью углеродным кузовом по цене 3,5 миллиона евро (3,75 миллиона долларов).

Такой ценник считается только одним из самых высоких, но не самым высоким. Первенство самого дорогого гуперкара принадлежит производителю Automobili Pininfarina. В прошлом году компания анонсировала свой топлесс Barchetta EV стоимостью 4,4 миллиона евро (4,72 миллиона долларов). За одну единицу, конечно.

Aspark сообщила о намерении выпуска только 50 электромобилей Owl, на поставку которых уйдет примерно 12 месяцев после заказа. Производством электромобилей занимается Manifattura Automobili Torino.