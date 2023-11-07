Один із коли-небудь створених найдорожчих електромобілів зійшов зі складального конвеєра в Італії і відправився до Японії спокушати шанувальників комфорту і швидкості.

Японська компанія Aspark Co замовила виробництва обмеженої партії гіперкара Owl на потужностях заводу Manifattura Automobili Torino.

Автомобіль за кілька мільйонів доларів тепер буде демонструватися японським споживачам у виставковому залі Кіта-ку – одного з головних комерційних центрів Осаки в рамках ексклюзивного заходу для потенційних клієнтів з Японії та Азії. У цьому мегаполісі, до речі, розміщено головний офіс Aspark Co.

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Один із найшвидших і найдорожчих електромобілів Owl буде доступний у двох різних версіях. Обидва варіанти поєднують два постулати – комфорт та швидкість. Гіперкар оснащений "чотирма найпотужнішими електродвигунами, які коли-небудь створювалися". Вони у поєднанні зусиль виробляють 1980 к.с. (1456 кВт) і 1920 Нм крутного моменту. Батарея забезпечує 400-кілометровий запас ходу.

EV може розганятися до 60 миль/год (96,5 км/год) за 1,72 секунди та має максимальну швидкість 413 км/год, завдяки чому експериментальний Aspark Owl може похвалитися двома рекордами Гіннесса, зафіксованими у Великобританії минулого літа.

Один із найдорожчих у світі передсерійних електромобілів прибув до Японії напередодні обмеженого виробництва. Фото: Aspark

Вартість Owl починається з 2,9 мільйона євро (3,1 мільйона доларів). Однак це ще дешево відносно версії з повністю вуглецевим кузовом за ціною 3,5 мільйона євро (3,75 мільйона доларів.

Такий цінник вважається лише одним з найвищих, але не найвищим. Першість найдорожчого гуперкара належить компанія-виробнику Automobili Pininfarina. Торік вона анонсувала свій топлес Barchetta EV вартістю 4,4 мільйона євро (4,72 мільйона доларів). За одну одиницю, звісно.

Aspark повідомила про намір випуску лише 50 електромобілів Owl, на поставку яких знадобиться приблизно 12 місяців після замовлення. Виробництвом електромобілів займається Manifattura Automobili Torino.