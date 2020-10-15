Пока неофициально, но объявление о рекорде ожидается в ближайшее время.

Список самых быстрых серийных автомобилей планеты в 2020 году выглядит следующим образом:

Bugatti Chiron Super Sport 300+ — 490,48 км/ч;

Koenigsegg Agera RS — 446,97 км/ч;

Hennessey Venom GT — 435,31 км/ч;

Bugatti Veyron Super Sport — 431,07 км/ч;

SSC Ultimate Aero — 412,28 км/ч.

Местный канал KPVM-TV из Лас-Вегаса сообщает, что SSC Tuatara установил новый рекорд в эти выходные, на том же отрезке дороги, который использовал Koenigsegg Agera RS для своего рекорда в 2017 году. В докладе также сообщается, что SSC скоро сделает официальное сообщение. Но действительно ли Tuatara быстрее, чем Koenigsegg? Или Bugatti?

Официально текущий мировой рекорд Гиннеса как ”самый быстрый серийный автомобиль" держит Koenigsegg Agera RS со скоростью 446,97 км/ч. Этот пробег состоялся в конце 2017 года на шоссе 160 на юге Невады. Там же в минувшие выходные был замечен SSC. Для зачисления официального рекорда автомобиль должен выполнить два заезда в противоположных направлениях, после чего высчитывается средняя максимальная скорость. Agera RS на самом деле удалось разогнаться до 457,94 км/ч в одном из заездов, но по результатам двух цифра получилась чуть меньше – 446,97 км/ч.

Рекорд Bugatti является неофициальным. Заезд состоялся в сентябре 2019 года на тестовом треке Ехра-Лессиена в Германии. Bugatti Chiron Super Sport 300+ осуществил мечту о преодолении барьера в 300 миль в час (482,803 км/ч), однако его лавры у многих вызывают вопросы, поскольку он выполнил заезд только в одном направлении. Автопроизводитель предложил не слишком убедительное объяснение отсутствия второго проезда: куски резины на асфальте от первого заезда создают опасность потери сцепления во время второго. Тем не менее, Chiron Super Sport 300+ удалось развить скорость в 490,48 км/ч (304,7 миль/ч).

Односторонний пробег Bugatti остается неофициальным и противоречивым в мире максимальной скорости, тем более что в производственной форме Bugatti ограничивает максимальную скорость Super Sport 300+ до 442 км/ч (275 миль/ч).

Фото: SSC Tuatara / SSC

С момента официального запуска Tuatara SSC нацелился на оба этих рекорда – официальный и неофициальный. Заявленная максимальная скорость гиперкара – 312 миль/ч, что в метрической системе равно 502,11 км/ч.

Tuatara оснащается 5,9-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который обеспечивает отдачу в 1750 л.с., на которых приходится лишь 1247 кило собственной массы. К тому же, коэффициент сопротивления воздуху составляет лишь 0,279, поэтому потенциал для преодоления 300-мильного барьера “Туатара” имеет. Будем ждать от Shelby Super Cars официального объявления о рекорде.