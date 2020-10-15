Поки неофіційно, але оголошення про рекорд очікується найближчим часом.

Список найшвидших серійних автомобілів планети у 2020 році має такий вигляд:

Bugatti Chiron Super Sport 300+ — 490,48 км/год;

Koenigsegg Agera RS — 446,97 км/год;

Hennessey Venom GT — 435,31 км/год;

Bugatti Veyron Super Sport — 431,07 км/год;

SSC Ultimate Aero — 412,28 км/год.

Місцевий канал KPVM-TV з Лас-Вегасу повідомляє, що SSC Tuatara встановив новий рекорд у ці вихідні, на тому ж відрізку дороги, який використовував Koenigsegg Agera RS для свого рекорду в 2017 році. Звіт також повідомляє, що SSC незабаром зробить офіційне повідомлення, однак чи справді Tuatara швидша, ніж Koenigsegg? Або Bugatti?

Офіційно поточний Світовий рекорд Гіннеса, як “Найшвидший серійний автомобіль” тримає Koenigsegg Agera RS зі швидкістю 446,97 км/год. Цей пробіг відбувся наприкінці 2017 року на Шосе 160 на півдні Невади. Там же в минулі вихідні був помічений SSC. Для зарахування офіційного рекорду, автомобіль повинен виконати два заїзди в протилежних напрямках, після чого вираховується середня максимальна швидкість. Agera RS насправді вдалось розігнатись до 457,94 км/год в одному з заїздів, але за результатами двох цифра вийшла трохи меншою – 446,97 км/год.

Рекорд Bugatti є неофіційним. Заїзд відбувся у вересні 2019 року на тестовому треку Ехра-Лессієна в Німеччині. Bugatti Chiron Super Sport 300+ здійснив мрію про подолання бар’єру у 300 миль на годину (482,803 км/год), однак його лаври у багатьох викликають питання, оскільки він виконав заїзд лише в одному напрямку. Автовиробник запропонував не надто переконливе пояснення відсутності другого проїзду: шматки гуми на асфальті від першого заїзду, створюють небезпеку втрати зчеплення, під час другого. Тим не менш, Chiron Super Sport 300+ вдалось розвити швидкість у 490,48 км/год (304,7 миль/год).

Однобічний пробіг Bugatti залишається неофіційним та суперечливим у світі максимальної швидкості, тим більше, що у виробничій формі Bugatti обмежує максимальну швидкість Super Sport 300+ до 442 км/год (275 миль/год).

Фото: SSC Tuatara / SSC

З моменту офіційного запуску Tuatara SSC, націлився на обидва цих рекорди – офіційний та неофіційний. Заявлена максимальна швидкість гіперкара – 312 миль/год, що в метричній системі дорівнює 502,11 км/год.

Tuatara оснащується 5,9-літровим V8 з подвійним турбонаддувом, який забезпечує віддачу у 1750 к.с., на яких припадає лише 1247 кіло власної маси. До того ж, коефіцієнт опору повітрю становить лише 0,279, тож потенціал для подолання 300-мильного бар’єру “Туатара” має. Чекатимемо від Shelby Super Cars офіційного оголошення про рекорд.