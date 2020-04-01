Малоизвестная фирма из США сделала то, что не удалось Bugatti, Koenigsegg, SSC и Hennessey – перешла скоростной рубеж в 500 километров в час, причем сразу продвинулась далеко вперед.

Историческое событие состоялось на автодроме Rosario Circuit в городе Орландо, штат Флорида. Серийный гиперкар Tauro удалось разогнать до 542,11 км/час.

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Электрический гиперкар Tauro 2030 оснащен силовой установкой с четырема электромоторами собственной разработки. Совокупная производительность силовой установки составляет 2030 лошадиных сил – магическая цифра названия модели отражает одновременно и футуристичность этого автомобиля, и его мощность. Сейчас Tauro Cars собрала только 2 экземпляра машины, а общий тираж, запланированный к выпуску, – 10 автомобилей. Стоимость каждого гиперкара стартует с отметки в 8,5 миллионов долларов – это даже дешевле, чем стоит новая игрушка Криштиану Роналду, Bugatti Centodieci.

Фото: гиперкар Tauro 2030

Напомним, в 2005 году Bugatti Veyron EB 16.4 удалось преодолеть рекорд, державшийся 12 лет: французский гиперкар разогнался до 408,47 км/ч, что было значительно лучше 355 км/ч у McLaren F1. Еще через два года, в 2017-м, американский гиперкар SSC Ultimate Aero TT превзошел достижение Veyron с подтвержденной максималкой в 412,28 км/час. Французскому производителю понадобилось еще три года и инженерия на грани фантастики, чтобы отстоять свой титул, и в 2010 году Bugatti Veyron 16.4 Super Sport установил новый максимум: 431,072 км/час. Это достижение довольно долго никто не мог превзойти, пока за дело не взялся шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS: в 2017 году он разогнался до безумных 447,19 км/час. Это если говорить о серийных дорожных автомобилях. Абсолютный же рекорд скорости на земле принадлежит специальной машине с реактивным двигателем ThrustSSC, которая на соляном озере развила максимальную скорость в 1223,657 км/час.

Справка Авто 24:

Tauro 2030 был создан 3D-дизайнером Lee Rosario, существует только в виртуальном мире и никаких рекордов не устанавливал, а эта новость является всего лишь первоапрельской шуткой. Действующий рекордсмен по скорости в категории “серийные автомобили” – Koenigsegg Agera RS.

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