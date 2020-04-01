Маловідома фірма з США зробила те, що не вдалось Bugatti, Koenigsegg, SSC та Hennessey – перейшла швидкісний рубіж у 500 кілометрів на годину, причому одразу просунулась далеко вперед.

Історична подія відбулась на автодромі Rosario Circuit в місті Орландо, штат Флоріда. Серійний гіперкар Tauro вдалось розігнати до 542,11 км/год.

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Електричний гіперкар Tauro 2030 оснащений силовою установкою з чотирима електромоторами власної розробки. Сукупна продуктивність силової установки становить 2030 кінських сил – магічна цифра назви моделі відображає одночасно і футуристичність цього автомобіля, і його потужність.

Наразі Tauro Cars зібрала лише 2 примірники машини, а загальний тираж, запланований до випуску, – 10 автомобілів. Вартість кожного гіперкара стартує з відмітки у 8,5 мільйонів доларів – це навіть дешевше, ніж коштує нова іграшка Кріштіану Роналду, Bugatti Centodieci.

Фото: гіперкар Tauro 2030

Нагадаємо, у 2005 році Bugatti Veyron EB 16.4 вдалось здолати рекорд, що тримався 12 років: французький гіперкар розігнався до 408,47 км/год, що було значно краще за 355 км/год McLaren F1. Ще через два роки – у 2017-му, американський гіперкар SSC Ultimate Aero TT перевершив досягнення Veyron із підтвердженою максималкою у 412,28 км/год.

Французькому виробнику знадобилось ще три роки та інженерія на межі фантастики, аби відстояти свій титул і в 2010 році Bugatti Veyron 16.4 Super Sport встановив новий максимум: 431,072 км/год. Це досягнення досить довго ніхто не міг перевершити, аж поки за справу не взявся шведський гіперкар Koenigsegg Agera RS: у 2017 році він розігнався до шалених 447,19 км/год.

Це якщо говорити про серійні дорожні автомобілі. Абсолютний же рекорд швидкості на землі належить спеціальній машині з реактивним двигуном ThrustSSC, котра на соляному озері розвинула максимальну швидкість у 1223,657 км/год.

Довідка Авто 24:

Tauro 2030 був створений 3D-дизайнером Lee Rosario, існує лише у віртуальному світі і жодних рекордів не встановлював, а ця новина є лиш першоквітневим жартом. Чинний рекордсмен зі швидкості у категорії “серійні автомобілі” – Koenigsegg Agera RS.

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