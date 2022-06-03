Сейчас электромобили стоят в полтора-два раза дороже своих аналогов с традиционными двигателями, но вскоре ситуация изменится, уверен глава Ford.

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что стоимость электромобилей в ближайшее время должна сократиться в среднем до $25 тыс. При этом средняя себестоимость составит около $18 тыс.

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Глава Ford уверен, что в скором времени производители электромобилей развернут настоящие ценовые войны, что приведет к резкому удешевлению машин. "Я считаю, что наша отрасль бесспорно движется к огромной ценовой войне", – сказал Фарли на конференции Bernstein Strategic Decisions Conference в Нью-Йорке (цитата из Washington post).

Фарли отметил, что в настоящее время производство электромобиля все еще обходится гораздо дороже выпуска автомобиля с традиционным двигателем. Например, электрический кроссовер Mustang Mach-E стоит около $44 тыс., причем одна только батарея стоит $18 тыс., а зарядное устройство — еще $3 тыс. При этом схожее по габаритам и оснащению Ford Edge стоит $25 тыс.

Однако Джим Фарли уверяет, что скоро цена на электромобили пойдет вниз: это произойдет из-за появления новых по своему составу аккумуляторов, в которых будет меньше дорогих и дефицитных металлов, таких как литий, никель и кобальт.

Кроме того, по словам Фарли, для сбора электромобилей требуется меньше времени и труда, что сэкономит больше денег. "Половина устройств, половина рабочих мест, половина сварных швов, на 20% меньше крепежа", – пояснил глава Ford.

Снизить цены, по его мнению, поможет уменьшение расходов на дистрибуцию. Этого можно добиться за счет сокращения расходов на поддержку большого количества машин на дилерских складах и уменьшения расходов на рекламу. Ведь сейчас на рекламу у Ford тратится около $500-600 на каждый проданный автомобиль.