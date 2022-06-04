Об этом сообщила запорожская компания Инфоком ЛТД.

Компания сообщила, что она совместно с производителем зарядных станций UGV Chargers работают над разработкой “народного электроавтомобиля” с быстрой заменой аккумуляторов через съемные кейсы.

Кроме этого релиза, "Инфоком ЛТД" предоставил компьютерные рисунки будущего автомобиля. На них изображено авто А-класса, в багажнике которого находятся съемные аккумуляторные батареи. Автомобиль стоит возле станции смены АКБ.

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Подобная идея не новая – она разрабатывалась многими производителями электромобилей, в том числе Renault. Однако до сих пор наиболее распространенными автомобилями остаются те, батареи которых постоянно закреплены в машине и заряжаются от внешнего источника.

Компания Инфоком ЛТД занимается автоматизацией и разработкой беспилотных роботизированных платформ.