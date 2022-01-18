Китайский поставщик аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) начнет предлагать сменные аккумуляторы и станции для их быстрой замены под своим новым брендом EVOGO.

CATL поставляет свои батареи ряду автопроизводителей, включая Tesla, Volkswagen, Fisker и NIO. Последний бренд уже имеет собственную довольно обширную сеть станций замены батарей в Китае, которая теперь также распространяется на Европу.

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За последние годы компания Nio зарекомендовала себя как лидер в технологиях замены аккумуляторов. По состоянию на 31 декабря 2021 года компания управляла более 750 станциями замены батарей по всему Китаю, а недавно открыла несколько станций в Норвегии. Компания планирует расширить услугу в Германии и выйти на рынок США и Канады. Nio также работает вместе с Shell над созданием сети кобрендовых станций обмена.

CATL заручилась поддержкой Nio и других партнеров и планирует построить сеть станций замены аккумуляторов для электромобилей, а также будет способствовать развитию всей индустрии электромобилей.

Конкурентный китайский концерн Geely, который имеет собственное батарейное подразделение, также инвестирует значительные средства в технологию быстрой замены аккумуляторов. В октябре 2021 года Geely объявила о планах по созданию 5000 станций замены аккумуляторов в Китае к 2025 году. Терминалы Geely требуют всего 59 секунд, чтобы заменить разряженный аккумулятор полностью заряженным, а платежи будут автоматическими, через приложение в смартфоне или автомобиле, что избавит водителей от необходимости покидать машину для расчета.