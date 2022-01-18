Китайський постачальник акумуляторів Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) почне пропонувати змінні акумулятори та станції для їх швидкої заміни під своїм новим брендом EVOGO.

CATL постачає свої акумулятори ряду автовиробників, включаючи Tesla, Volkswagen, Fisker та NIO. Останній бренд вже має власну досить велику мережу станцій заміни батарей у Китаї, яка тепер також поширюється на Європу.

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За останні роки компанія Nio зарекомендувала себе як лідер в технологіях заміни акумуляторів. Станом на 31 грудня 2021 року компанія керувала понад 750 станціями заміни батарей по всьому Китаю, а нещодавно відкрила кілька станцій у Норвегії. Компанія планує розширити послугу в Німеччині та вийти на ринок США і Канади. Nio також працює разом із Shell над створенням мережі кобрендових станцій обміну.

CATL заручилась підтримкою Nio та інших партнерів і планує побудувати мережу станцій заміни акумуляторів для електромобілів, а також буде сприяти розвитку всієї індустрії електромобілів.

Конкурентний китайський концерн Geely, який має власний батарейний підрозділ, також інвестує значні кошти в технологію швидкої заміни акумуляторів. У жовтні 2021 року Geely оголосила про плани створити 5000 станцій заміни акумуляторів у Китаї до 2025 року. Термінали Geely потребують лише 59 секунд, щоб замінити розряджений акумулятор на повністю заряджений, а платежі будуть автоматичними, через додаток у смартфоні чи автомобілі, що позбавить водіїв необхідності покидати машину для розрахунку.