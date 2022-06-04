Про це повідомила запорізька компанія Інфоком ЛТД.

Компанія повідомила, що вона спільно з виробником зарядних станцій UGV Chargers працюють над розробкою «народного електроавтомобіля» зі швидкою заміною акумуляторів через знімні кейси.

Окрім цього релізу, “Інфоком ЛТД” надав комп’ютерні малюнки майбутнього автомобіля. На них зображено авто А-класу, в багажнику якого знаходяться зйомні акумуляторні батареї. Автомобіль стоїть біля станції зміни АКБ.

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Подібна ідея не нова – вона розроблялася багатьма виробниками електромобілів, у тому числі Renault. Однак досі найбільш розповсюдженими автомобілями залишаються ті, батареї яких постійно закріплені в машині та заряджаються від зовнішнього джерела.

Компанія Інфоком ЛТД займається автоматизацією та розробкою безпілотних роботизованих платформ.