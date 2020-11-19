К 2030 году Украина полностью перейдет на электрический общественный транспорт. Такое мнение высказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта, поэтому в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время Global e-Mobility Forum.

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"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них. В этом направлении мы сейчас активно сотрудничаем с международными финансовыми организациями и готовимся к реализации второй фазы совместного проекта с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины II”, который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт", – отметил Владислав Криклий.

Кроме этого, Министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, которая предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Владислав Криклий добавил, что Министерство активно агитирует и полностью поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложил много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары.,

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Также ведомство инициировало и активно присоединилось к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах. "Сегодня в Украине около 25 тысяч электрокаров, 25 тысяч гибридов и почти 9 тысяч пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в СНП по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных", – подытожил министр.