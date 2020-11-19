До 2030 року Україна повністю перейде на електричний громадський транспорт. Таку думку висловив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Україна підтримує використання в містах екологічних видів транспорту, тому в рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час Global e-Mobility Forum.

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"Ми підтримуємо використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів. Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них. У цьому напрямі ми зараз активно співпрацюємо з міжнародними фінансовими організаціями і готуємося до реалізації другої фази спільного проєкту з ЄІБ "Міський громадський транспорт України ІІ", який передбачає оновлення парків громадського транспорту у різних українських містах і заміну їх виключно на електротранспорт", – зазначив Владислав Криклій.

Крім цього, Міністерство розробило проект стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні, яка передбачає стимули для вітчизняного виробництва електрокарів, а також враховує популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.

Владислав Криклій додав, що Міністерство активно вболіває та повністю підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення до України електромобілів і у свій час доклало багато зусиль для скасування цього мита та ПДВ на електрокари.,

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Також відомство ініціювало та активно долучилося до розробки ключових змін у державні будівельні норми в частині розміщення електрозаправок на дорогах. "Сьогодні в Україні близько 25 тисяч електрокарів, 25 тисяч гібридів і майже 9 тисяч пунктів електрозарядних станцій, які розміщені здебільшого у містах. Ми ініціювали і вже працюємо над внесенням нових змін у ДБН щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування, у тому числі, і місцевих", – підсумував Міністр.