Об этом Кубраков написал на своей странице в Facebook.

На круглом столе в American Chamber of Commerce in Ukraine руководитель "Укравтодора" рассказал, какие действия его ведомство предпринимает для улучшения бизнес-климата в дорожной отрасли. И заверил, что в течение двух лет Украина покажет значительный подъем в этой сфере.

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"В рейтинге 2018 WEF (Всемирный экономический форум, прим.) Украина на 130 месте по качеству дорог", – приводит статистику Александр Кубраков: "За 2019 год это уже 114 позиция. На 2020-2021 годы планируем подняться на 10-15 ступенек".

Чиновник отметил, что для улучшения ситуации существуют такие помехи, как высокий порог входа, коррупционные риски, трансакционные и административные расходы, а также низкое и нестабильное финансирование.

"Над чем работаем, чтобы улучшить и восприятие, и действительность – либерализация ценообразования, типичная тендерная документация и противодействие "тендерным троллям". Как только парламент будет разблокирован, ожидаем с Игорем Негулевским и другими коллегами-депутатами голосования за соответствующий закон. Мы хотим уменьшить бюрократическое нагрузки подрядчиков и говорить "на одном языке" с международным бизнесом", – пояснил Кубраков.

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