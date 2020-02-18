Про це Кубраков написав на своїй сторінці у Facebook.

На круглому столі в American Chamber of Commerce in Ukraine керівник “Укравтодору” розповів, яких дій його відомство вживає для покращення бізнес-клімату в дорожній галузі. І запевнив, що протягом двох років Україна покаже значний підйом у цій сфері.

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“У рейтингу 2018 року WEF (Всесвітній економічний форум, прим.) Україна на 130 місці за якістю доріг”, – наводить статистику Олександр Кубраков, “За 2019 рік це вже 114 позиція. На 2020-2021 роки плануємо піднятись на 10-15 сходинок”.

Чиновник відмітив, що для покращення ситуації існують такі завади, як високий поріг входу, корупційні ризики, трансакційні й адміністративні витрати, а також низьке та нестабільне фінансування.



“Над чим працюємо, щоб покращити і сприйняття, і дійсність – лібералізація ціноутворення, типова тендерна документація та протидія “тендерним тролям”. Як тільки парламент буде розблоковано, очікуємо із Ігорем Негулевським та іншими колегами-депутатами голосування за відповідний закон. Ми хочемо зменшити бюрократичне навантаження підрядників і говорити “однією мовою” із міжнародним бізнесом”, – пояснив Кубраков.

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