Сбои электроники и систем инфотеймента является причиной 6 из 10 жалоб от покупателей автомобилей в 2021 году

Проблемы с подключением смартфона к автомобилю являются главными для потребителей. Такую информацию приводит исследование качества, проведенное компанией J.D. Power.

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Сбои электроники и систем инфотеймента является причиной 6 из 10 жалоб от покупателей автомобилей в 2021 году. Из всех проблем почти 25% касаются развлекательных систем машин. Это касается всех типов машин, от спорткаров до утилитарных авто.

Впервые с 2011 года главная проблема в автомобилях, с точки зрения потребителей, сместилась. Ранее пользователи больше жаловались на технологию распознавания голоса.

Количество жалоб на систему распознавания голоса в автомобиле уменьшилось из-за того, что ею стали меньше пользоваться. Пользователи предпочитают использовать распознавание голоса, встроенное в их смартфон, а не автомобиль.

С этого года наибольшее количество жалоб на проблемы в автомобиле поступает о работе систем Android Auto и Apple CarPlay. С распространением беспроводного подключения количество сбоев только увеличивается.

"Владельцы хотят беспроводного подключения, – говорят эксперты. – Однако это создало большие технические сложности для автопроизводителей и технологических компаний”.

Хотя пользователи чаще всего возлагают всю вину на автопроизводителя, системы Android Auto и Apple CarPlay разрабатывают в соответствии Google и Apple. Однако пользователи не могут найти виновного, они хотят, чтобы их смартфон без проблем подключался к автомобилю.