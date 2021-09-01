Збої електроніки та систем інфотейменту є причиною 6 з 10 скарг від покупців автомобілів в 2021 році

Проблеми із підключенням смартфона до автомобіля є головними для споживачів. Таку інформацію наводить дослідження якості, проведене компанією J.D. Power.

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Збої електроніки та систем інфотейменту є причиною 6 з 10 скарг від покупців автомобілів в 2021 році. З усіх проблем майже 25% торкаються розважальних систем машин. Це стосується усіх типів машин, від спорткарів до утилітарних авто.

Вперше з 2011 року головна проблема в автомобілях, з точки зору споживачів, змістилася. Раніше користувачі найбільше скаржилися на технологію розпізнавання голосу.

Кількість скарг на систему розпізнавання голосу в автомобілі зменшилася через те, що нею стали менше користуватися. Юзери воліють використовувати розпізнавання голосу, що вбудоване в їхній смартфон, а не автомобіль.

З цього року найбільша кількість скарг на проблеми в автомобілі надходить стосовно роботи систем Android Auto та Apple CarPlay. З поширенням бездротового підключення кількість збоїв лише збільшується.

"Власники хочуть бездротового підключення, – кажуть експерти. – Однак це створило більші технічні складнощі для автовиробників та технологічних компаній".

Хоча користувачі найчастіше покладають усю вину на автовиробника, системи Android Auto та Apple CarPlay розробляють відповідно Google та Apple. Проте юзери не можуть відшукати винного, вони хочуть, щоб їхній смартфон без проблем підключався до автомобіля.