Глава общественной организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич объявил о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента Украины.

Видеообращение обнародовано на странице организации "Авто Евро Сила" в соцсети Facebook. "Я принял решение баллотироваться на пост Президента Украины как самовыдвиженец", – заявил он.

Читайте также: ГФС заставляет "евробляхерив" платить по 8500 гривен "добровольного взноса": видео

При этом Ярошевич отметил, что денег для регистрации в кандидаты у него нет, но он планирует их найти. По мнению Ярошевича, его участие в выборах президента позволит актуализировать повестку дня организации "Авто Евро Сила".

Напомним, что лидер "Авто Евро Силы" оказался помощником народного депутата, которая голосовала за действующие в настоящее время законы о растаможивании.