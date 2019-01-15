Голова громадської організації "Авто Євро Сила" Олег Ярошевич оголосив про рішення висунути свою кандидатуру на пост Президента України.

Відеозвернення оприлюднено на сторінці організації "Авто Євро Сила" в соцмережі Facebook. "Я прийняв рішення балотуватися на пост Президента України як самовисуванець", - заявив він.

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При цьому Ярошевич зауважив, що грошей для реєстрації в кандидати у нього немає, але він планує їх знайти. На думку Ярошевича, його участь у виборах президента дозволить актуалізувати повістку дня організації "Авто Євро Сила".

Нагадаємо, що лідер "Авто Євро Сили" виявився помічником народного депутата, яка голосувала за діючи нині закони про розмитнення.