На должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации назначен Александр Густелев, который до сих пор возглавлял коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Александр Густелев с 2014 по 2015 год работал заместителем генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор". Возглавил коммунальную корпорацию "Киевавтодор" в апреле 2015-го.

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Фактически, последние 5 лет господин Густелев руководил "Киевавтодором". За это время отремонтированы основные столичные магистрали, однако состояние большинства киевских дорог вызывает недовольство водителей.

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