На посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації призначено Олександра Густєлєва, який до цього часу очолював Комунальну корпорацію "Київавтодор".

Олександр Густєлєв з 2014 до 2015 року працював заступником генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор". Очолив комунальну корпорацію "Київавтодор" у квітні 2015-го.

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Фактично, останні 5 років пан Густєлєв керував "Київавтодором". Варто зазначити, що в частині "освоєння коштів" комунальна корпорація "Київавтодор" є лідером серед українських підприємств дорожньої галузі. За цей час відремонтовано основні столичні магістралі, однак стан більшості київських доріг викликає невдоволення у водіїв.

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