Минулого року Київ витратив 1,5 млрд грн з дорожнього фонду на капітальний ремонт доріг, хоча по самим дорогам це не завжди видно.

З усіх регіонів України столиця у 2019 році використала кошти дорожнього фонду за цільовим призначенням - на проведення капітальних ремонтів. Про це повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор".

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Кабінет міністрів України опублікував дані щодо освоєння коштів на капітальні ремонти доріг різними регіонами за 2019 рік. Показники варіюються від 0% до 100%.

Водночас голова рахункової палати України Валерій Пацкан повідомив: "Останні роки на будівництво та ремонт доріг виділяються колосальні кошти. Але, на жаль, попри пріоритетність цього питання, недоліки планування і низька виконавська дисципліна, численні зміни до переліків об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту доріг та зволікання із внесенням змін до програмних документів призвели до того, що видатки з державного дорожнього фонду за підсумками 2019 року не проведено на 3,2 млрд гривень".

Основна частина регіонів кошти дорожнього фонду вклали на проведення ямкових ремонтів і поточних робіт. Тернопільська, Сумська, Вінницька області на це витратили майже 100% бюджету. Єдиний суб’єкт, який 100% фінансів, передбачених дорожнім фондом, витратив на капітальні ремонти – це Київ.

"Минулого року з дорожнього фонду столиця отримала майже 1,5 млрд грн. Усі кошти були використані на проведення реконструкцій і капітальних ремонтів. Кияни та гості міста уже бачать, як змінився просп. Академіка Палладіна, Дарницька площа, частина вулиці Федорова. Роботи почали на проспектах Степана Бандери, Любомира Гузара, реконструкція транспортної біля станції метро "Шулявська". Ця динаміка буде продовжена", - розповів генеральний директор КК "Київавтодор" Олександр Густєлєв.

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