Боротьба з "нелегальними" АЗС – вигідна справа і "Державна фіскальна служба України" залюбки займається такою діяльністю.

Перед ДФС стоїть багато завдань, серед яких і проведення заходів із протидії незаконному обігу та роздрібній торгівлі пальним. Податковою міліцією ДФС проводиться комплекс заходів із відпрацювання місць незаконної торгівлі пальним.

Читайте також: Нові правила реєстрації автомобіля з ГБО

Спільно з іншими правоохоронними та контролюючими органами з 13 грудня 2019 по 8 лютого 2020 року перевірено інформацію щодо 1399 нібито "нелегальних" АЗС, з яких податковою міліцією було:

припинено діяльність 658 "нелегальних" заправок;

демонтовано обладнання, що використовувалось у "протиправній" діяльності на 482 "незаконних" об’єктах торгівлі пальним;

забезпечено початок оформлення ліцензій 40 суб’єктами господарювання.

За цей період з обігу вилучено більше 9,4 тис. тон пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 196 млн. грн. та обладнання "незаконних" АЗС/АГЗС загальною вартістю більше 150 млн. грн.

Читайте також: У Києві вартість парковки піднімуть до 50 грн за годину