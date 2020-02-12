Борьба с "нелегальными" АЗС – выгодное дело и "Государственная фискальная служба Украины" охотно занимается такой деятельностью.

Перед ДФС стоит много задач, среди которых и проведение мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим. Налоговой милицией ГФС проводится комплекс мероприятий по отработке мест незаконной торговли горючим.

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Совместно с другими правоохранительными и контролирующими органами с 13 декабря 2019 по 8 февраля 2020 года проверена информация о 1399 якобы "нелегальных" АЗС, которых налоговой милицией было:

прекращена деятельность 658 "нелегальных" заправок;

демонтировано оборудование, которое использовалось в "противоправной" деятельности на 482 незаконных объектах торговли горючим;

обеспечено начало оформления лицензий 40 субъектами хозяйствования.

За этот период из оборота изъято более 9,4 тыс. тон горюче-смазочных материалов на общую сумму свыше 196 млн. грн и оборудования "незаконных" АЗС/АГЗС общей стоимостью более 150 млн. грн.

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