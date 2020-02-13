В прошлом году Киев потратил 1,5 млрд грн из дорожного фонда на капитальный ремонт дорог, хотя по самым дорогам это не всегда видно.

Из всех регионов Украины столица в 2019 году использовала средства дорожного фонда по целевому назначению – на проведение капитальных ремонтов. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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Кабинет министров Украины опубликовал данные касательно освоения средств на капитальный ремонт дорог различными регионами за 2019 год. Показатели варьируются от 0% до 100%.

В то же время председатель счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил: "Последние годы на строительство и ремонт дорог выделяются колоссальные средства. Но, к сожалению, несмотря на приоритетность этого вопроса, недостатки планирования и низкая исполнительская дисциплина, многочисленные изменения в перечень объектов строительства, реконструкции, ремонта дорог и промедление с внесением изменений в программные документы привели к тому, что расходы из государственного дорожного фонда по итогам 2019 года не проведено на 3,2 млрд гривен".

Основная часть регионов средства дорожного фонда вложили на проведения ямочного ремонта и текущих работ. Тернопольская, Сумская, Винницкая области на это потратили почти 100% бюджета. Единственный субъект, который 100% финансов, предусмотренных дорожным фондом, потратил на капитальные ремонты – это Киев.

"В прошлом году из дорожного фонда столица получила почти 1,5 млрд грн. Все средства были использованы на проведение реконструкций и капитальных ремонтов. Киевляне и гости города уже видят, как изменился просп. Академика Палладина, Дарницкая площадь, часть улицы Федорова. Работы начали в проспектах Степана Бандеры, Любомира Гузара, реконструкция транспортной развязки возле станции метро "Шулявская". Эта динамика будет продолжена", – рассказал генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

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